Bắt đối tượng chôn tài sản trong vụ cướp nhà chủ tịch huyện

Liên quan đến vụ việc cướp tài sản nhà một chủ tịch huyện, sáng 23/10, thông tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Trương Công Việt (25 tuổi, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.



Theo vị này, đối tượng Việt đã có hành vi mang tiền mà đối tượng Phạm Minh Cường cướp trong nhà 1 chủ tịch huyện đi chôn giấu.



Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (28 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, cùng thuộc tỉnh Đắk Lắk) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra cùng về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trương Công Việt



Các đối tượng đã theo dõi nhà ông V.V.M. (Chủ tịch UBND 1 huyện tại Đắk Lắk) ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình. Ngày 14/10, các đối tượng thuê xe ô tô từ TP.Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án.

Tại đây, Cường ở lại trong xe ô tô chờ sẵn, Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh và dùng hung khí đe doạ vợ ông M., để cướp tài sản. Sau đó các đối tượng tẩu thoát ra ngoài chia nhau tài sản vừa cướp.

Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù biết phần tài sản chia cho Cường là do phạm tội mà có nhưng Trương Công Việt vẫn giúp Cường mang vào rẫy cà phê chôn giấu. Theo cơ quan công an, Cường có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Việt có 1 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.