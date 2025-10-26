Bật đèn khi ngủ dễ tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ngủ trong bóng tối, không bật đèn ngủ giúp giấc ngủ sâu và tốt cho sức khoẻ tim mạch hơn - Ảnh minh họa: Canva

Nhóm nghiên cứu Đại học Flinders (Úc) phân tích dữ liệu của 88.905 người, độ tuổi trung bình 62,4, trong cơ sở dữ liệu lớn UK Biobank (Anh) khi tiến hành cho người tham gia đeo cảm biến ở cổ tay để đo cường độ ánh sáng họ tiếp xúc mỗi đêm, từ 0g30 đến 6g, trong 1 tuần.

Kết quả được chia thành 4 nhóm theo độ sáng từ thấp đến cao. Mức sáng thấp nhất (nhóm A) tương đương ánh trăng hay phòng tối (0,62 lux), trong khi nhóm cao nhất (nhóm D) đạt khoảng 105,3 lux - tương tự ánh sáng từ đèn ngủ, ti vi hay điện thoại.

Sau đó, các nhà khoa học theo dõi hồ sơ bệnh tim mạch của họ qua Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Kết quả thu được khiến nhiều người lo ngại, nhóm có mức sáng cao nhất (nhóm D) có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch vượt trội so với nhóm ngủ trong bóng tối (nhóm A): suy tim tăng 56%, nhồi máu cơ tim tăng 47%, bệnh mạch vành tăng 32%, rung nhĩ tăng 32% và đột quỵ tăng 28%.

Ngay cả khi loại trừ ảnh hưởng của yếu tố tuổi tác, lối sống, vận động, hút thuốc, uống rượu… sự khác biệt vẫn rõ rệt.

Nghiên cứu cũng cho thấy, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh suy tim và mạch vành tăng cao hơn nam giới.

Người dưới 60 tuổi dễ gặp rung nhĩ và suy tim hơn người lớn tuổi khi tiếp xúc ánh sáng ban đêm.

Điều này cho thấy ánh sáng ban đêm ảnh hưởng mạnh đến hệ tim mạch ở các nhóm vốn được xem là "ít nguy cơ".

Theo các chuyên gia, ánh sáng nhân tạo vào ban đêm gây rối loạn nhịp sinh học và hormone melatonin, yếu tố quan trọng để ổn định giấc ngủ sâu, điều hòa huyết áp, kiểm soát viêm, cân bằng chuyển hóa đường và mỡ.

Việc gián đoạn giấc ngủ chất lượng liên tục có thể tạo áp lực kéo dài lên tim và mạch máu, gây tổn thương dần theo thời gian.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tắt tivi, máy tính và đặt điện thoại xa giường, dùng rèm chắn sáng nếu phòng bị ánh sáng ngoài chiếu vào. Chỉ dùng đèn ngủ rất mờ khi cần, tránh để màn hình sáng xanh xuất hiện gần mắt trước khi ngủ, duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy cố định

''Tránh ánh sáng nhân tạo khi ngủ có thể trở thành chiến lược phòng ngừa bệnh tim đơn giản nhưng đầy hứa hẹn'' - nhóm tác giả nhận định.

Gia Vũ (theo Chosun)