Bắt đầu tiến trình tái thiết Gaza sau thỏa thuận hòa bình lịch sử

Ước tính, hai năm chiến sự đã cướp đi sinh mạng của 67.000 người dân Gaza, khiến 170.000 người bị thương. Gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người dân Gaza đã phải sơ tán, sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Ngoài thiệt hại về người, hiện hơn 90% nhà cửa tại Gaza đã bị tàn phá nặng nề. 68% hệ thống đường sá cũng bị hư hại nghiêm trọng. Hệ thống y tế tại đây cũng gần như sụp đổ. Để phục hồi được hệ thống cơ sở hạ tầng điện, nước sạch,, y tế, giáo dục ở Gaza, đòi hỏi những nỗ lực khổng lồ.

Ngay sau lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Gaza, các đoàn viện trợ đầu tiên từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Dải Gaza, mang theo hàng trăm tấn hàng cứu trợ và vật liệu xây dựng. Người dân Thành phố Gaza hôm qua đã có nước sạch sử dụng trở lại, sau khi UNICEF khôi phục một nhà máy lọc nước từng bị hư hại trong chiến tranh.

Xung đột ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của UNICEF, Tess Ingram, cho biết: “Đây là một nhà máy khử muối. Chúng tôi đã di chuyển một số thiết bị để bảo vệ khi Thành phố Gaza bị ném bom dữ dội. Giờ đây, nhà máy đã được đưa trở lại để tái thiết và cung cấp nước uống sạch, an toàn cho người dân Thành phố Gaza với sự hỗ trợ của UNICEF".

Liên minh châu Âu cũng khẳng định sẽ tham gia các dự án khôi phục hạ tầng và hỗ trợ nhân đạo dài hạn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza và giải pháp hai nhà nước, đồng thời cam kết viện trợ hơn 1,6 tỷ euro cho Chính quyền Palestine: “Chúng tôi có hai nhiệm vụ quan trọng: đảm bảo kiểm soát biên giới và đào tạo lực lượng cảnh sát. Cùng với đó là hỗ trợ nhân đạo mạnh mẽ, mở rộng viện trợ cho người dân Gaza. Liên minh châu Âu là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của Chính quyền Palestine, với 1,6 tỷ euro dành cho các chương trình cải cách và quản trị. Chúng tôi cam kết cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực to lớn nhằm phục hồi và tái thiết Gaza".

Trước đó, lễ ký thỏa thuận hòa bình Gaza - vốn đạt được gần đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine, đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhấn mạnh, công cuộc tái thiết sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ông cũng cho biết, nhiều quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế đã sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn và kỹ thuật để khôi phục Dải Gaza: "Một ngày mới tươi đẹp đang đến. Và giờ đây, công cuộc tái thiết bắt đầu. Công cuộc tái thiết có lẽ sẽ là phần dễ dàng nhất. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua được phần khó khăn nhất bởi vì mọi thứ đã kết hợp lại với nhau. Tất cả chúng ta đều biết cách tái thiết và chúng ta biết cách xây dựng tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới".

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng cho biết, Ai Cập sẽ chủ trì hội nghị quốc tế về tái thiết Gaza trong những ngày tới, phối hợp cùng Mỹ, Liên Hợp Quốc và các đối tác khu vực, nhằm thống nhất cơ chế viện trợ và điều phối quá trình phục hồi hạ tầng dân sinh.

Theo giới quan sát, giai đoạn tái thiết Gaza không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Bởi hòa bình chỉ thật sự bền vững khi được xây dựng bằng lòng tin và những hành động cụ thể. Thành công của tiến trình này sẽ phụ thuộc vào cam kết của các bên liên quan và sự phối hợp chặt chẽ trong cộng đồng quốc tế.