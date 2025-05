Bắt đầu có hiện tượng 'cắt lỗ' đất nền vùng ven Hà Nội

“Tuy nhiên, thị trường bây giờ đã bắt đầu chững lại. Giá đất sau khoảng thời gian tăng nóng thì đã bắt đầu giảm xuống khoảng 10% so với mức đỉnh trong quý I/2025. Sức cầu cũng không còn tốt như trước, thanh khoản dần chậm lại. Do gần đến ngày giao dịch nhưng không tìm được khách nên tôi đành chấp nhận mất cọc”, chị An than thở.

Trái ngược với hai nhà đầu tư trên, chị Thu Giang, lại thở phào nhẹ nhõm khi kịp chốt lời một lô đất ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ. Giá đất lúc mua vào giữa tháng 9/2024 là 11 triệu đồng/m2. Đến cuối tháng 2/2025, chị bán lại với giá 15 triệu đồng/m2.

“Người mua lô đất của tôi cũng là nhà đầu tư. Họ kể bản thân đang ôm hơn 10 lô đất rải rác khắp các vùng ven Hà Nội. Những lô đất ở xa trung tâm hầu hết là ‘miếng bánh’ của dân đầu tư. Tôi rất hiếm khi thấy khách mua là người ở thực”, chị Giang thành thật.

Quãng nghỉ của thị trường sau giai đoạn tăng nóng

Câu chuyện "cắt lỗ" đất nền là kịch bản đã được dự đoán từ trước. Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, ông Lê Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc sáp nhập địa phương có thể tác động mạnh tới giá đất, nhưng mức tăng sẽ không đồng đều. Thậm chí, có nơi sẽ chứng kiến giá giảm xuống.