Bật cười trước khoảnh khắc loài rắn giả chết để tránh nguy hiểm

Rắn mũi hếch hognose là một loài rắn trong họ rắn nước, có kích thước khá nhỏ, với chiều dài tối đa đạt 1,2m. Đây là một loài rắn rụt rè, nhút nhát và thích ẩn mình. Thức ăn chủ yếu của loài rắn này là các loài động vật nhỏ như ếch, kỳ nhông, chim và các loài động vật gặm nhấm nhỏ.

Do có kích thước nhỏ bé và không có nọc độc, rắn mũi hếch hognose có những cách đặc biệt khác nhau để tự vệ. Khi cảm thấy bị đe dọa, loài rắn này sẽ ngóc đầu lên và bẹt cổ ra để hù dọa đối thủ, tương tự như hành động của một con rắn hổ mang. Rắn mũi hếch hognose còn có thể rít lên đầy đe dọa và thực hiện động tác tấn công.