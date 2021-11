Your browser does not support the audio element.

Khi chụp ảnh nhớ phải cười thật tươi (Ảnh: BP).

Nếu không cười, thì cũng phải biết cách nháy mắt tạo dáng trước máy ảnh (Ảnh: Getty).

Một chút lười biếng trong ngày đầu tuần (Ảnh: 9gag).