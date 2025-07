Bắt cóc online, 'mỹ nhân kế' và các loại thủ đoạn lừa đảo người dân cần phòng tránh

Thời gian gần đây, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội liên tục phát đi những cảnh báo về những thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo trực tuyến. Cụ thể, từ sau dịch Covid-19, các ổ nhóm lừa đảo phát triển mạnh mẽ. Những đối tượng này chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, tìm cách dụ dỗ người dân với những chiêu bài như "việc nhẹ lương cao", "mỹ nhân kế", kêu gọi đầu tư sinh lời...

Khi người lao động đến những ổ lừa đảo này sẽ bị giam lỏng, đánh đập, bắt ép phải thực hiện các hành vi lừa đảo. Nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu sẽ bị các đối tượng tra tấn, chích điện, bỏ đói... Dần dần hình thành những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, những nạn nhân sau thời gian bị giam giữ, tra tấn cũng trở thành các đối tượng lừa đảo. Trong mạng lưới này, có những đối tượng đảm nhiệm vai trò chuyên biệt để sáng tạo ra "kịch bản lừa đảo" với thủ đoạn cập nhật mới liên tục.

Bắt cóc online

Một trong những thủ đoạn mới được các đối tượng sử dụng là "bắt cóc online", chủ yếu nhắm vào các thanh thiếu niên, học sinh sinh viên trẻ tuổi. Mới đây, Công an TP Hà Nội kịp thời giải cứu một nữ sinh bị thao túng tâm lý, ép quay clip khỏa thân để tống tiền. Cụ thể, đối tượng lừa đảo gọi điện cho nạn nhân là nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội, tự xưng là công an, thông báo căn cước công dân bị sử dụng vào đường dây tội phạm như rửa tiền hoặc ma túy, khiến nạn nhân hoảng sợ và mất khả năng phán đoán.

Mạo danh công an "bắt cóc online" thường nhắm vào các thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Qua gọi điện video, các đối tượng lừa đảo mặc sắc phục công an, giơ thẻ ngành giả mạo khiến nạn nhân tin là thật. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, sau đó ép xóa các ứng dụng liên lạc để chỉ giữ Zoom làm phương tiện duy nhất. Mục đích là cách ly hoàn toàn nạn nhân với gia đình và bạn bè.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân tự quay, chụp ảnh khoả thân với lý do là "xác minh đặc điểm nhận dạng". Sau đó, chúng dùng chính những hình ảnh này gửi cho phụ huynh của nạn nhân, dựng hiện trường như một vụ bắt cóc và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền.

Mỹ nhân kế

Để dụ dỗ nạn nhân, các đối tượng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả sử dụng “mỹ nhân kế”. Như trường hợp của Bùi Thị Tâm Tuyền (SN 1995) và Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 1998), hai đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia vừa bị Công an TP.HCM triệt phá hồi tháng 3/2025.

Là hai đối tượng có nhan sắc, Tuyền và Quyên sử dụng mạng xã hội chủ động kết nối với những thanh niên trẻ tuổi, tán tỉnh họ đi chơi và sang làm việc tại Campuchia. Thực chất, Tuyền và Quyên là những mắt xích của đường dây mua bán người có nhiệm vụ như thu hút “con mồi”. Khi có người nhận lời sang chơi với Tuyền và Quyên qua cửa khẩu Mộc Bài, họ lập tức bị dẫn dụ vào các ổ lừa đảo.

Tại đây, các nạn nhân bị giam lỏng, buộc phải lên mạng thực hiện các công việc lừa đảo, nếu không đủ doanh số sẽ bị tra tấn, đánh đập, chích điện… Những trường hợp được người thân gửi tiền sang sẽ được phép “chuộc người”. Thông thường, mỗi gia đình nạn nhân phải bỏ ra hàng trăm triệu nếu muốn chuộc con em mình về.

Hai đối tượng Bùi Thị Tâm Tuyền (SN 1995) và Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 1998) dùng nhan sắc để lừa đảo.

Giả danh nhân viên điện lực, lừa tiền qua việc quét mã QR code độc

Ngày 12/7 vừa qua, Công an phường Thanh Liệt, TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của bà H. - một nạn nhân bị mất hơn 500 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của đối tượng giả danh nhân viên điện lực. Bà H cho biết: đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực Hà Nội và hướng dẫn bà thực hiện hợp đồng điện tử. Sau đó bà nhận được mã QR code do đối tượng gửi, khi bà H quét mã, tài khoản của bà H bị trừ hơn 500 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang gia tăng thời gian gần đây. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngành điện để yêu cầu người dân quét mã QR code hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Mạo danh cán bộ xã, phường yêu cầu cập nhật VNeID giả

Đầu tháng 7, lực lượng chức năng phát đi cảnh báo: thời điểm từ 1/7/2025, lợi dụng thông tin sắp sáp nhập các đơn vị hành chính, đối tượng gọi điện giả danh cán bộ xã/phường yêu cầu người dân truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc. Mục đích là chiếm quyền điều khiển thiết bị để lấy OTP/ dữ liệu sinh trắc học ngân hàng.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là: Gọi điện bằng thuê bao di động thông thường hoặc tổng đài ảo, giả mạo danh cơ quan, tổ chức giới thiệu là cán bộ Ủy ban xã/phường, cảnh sát khu vực… thông báo về việc thay đổi bộ máy hành chính, đề nghị người dân cập nhật thông tin mới. Các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân của người dân từ trước và đưa ra để tạo niềm tin trước khi yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của chúng.

Đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường dẫn do chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID, dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc.

Sau khi người dân truy cập hoặc cài đặt ứng dụng, chúng chiếm quyền điều khiển thiết bị, tiếp tục dẫn dụ người dân làm theo hướng dẫn để tìm cách lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dụ người dân nhìn vào điện thoại nhằm lấy dữ liệu sinh trắc học, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Ngày 24/7, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ trên địa bàn bị kẻ giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn hàng cần xác nhận và đề nghị chuyển khoản một khoản tiền nhỏ (10.000 đồng) để xác thực.

Sau khi nạn nhân chuyển khoản, kẻ lừa đảo viện lý do "chuyển nhầm sang tài khoản hội viên" và tiếp tục hướng dẫn thao tác "hủy đăng ký hội viên", thực chất là chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Các bước “hướng dẫn” của đối tượng thường liên quan đến việc cài ứng dụng độc hại, đăng nhập website giả mạo hoặc cấp quyền điều khiển từ xa, từ đó đánh cắp mã OTP và rút tiền khỏi tài khoản của nạn nhân.

Dụ đầu tư chứng khoán trực tuyến trên ứng dụng NEEX

Tháng 5/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, tiếp nhận đơn trình báo từ 2 nạn nhân bị lừa đảo 15 tỷ đồng thông qua một nhóm tư vấn chứng khoán trực tuyến hoạt động trên ứng dụng NEEX.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân được mời tham gia vào một nhóm tư vấn chứng khoán online trên ứng dụng NEEX. Trong nhóm có một đối tượng tự xưng là “Thầy” - người chuyên tư vấn đánh lên, đánh xuống các mã chứng khoán với độ chính xác cao.

Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, đối tượng này hướng dẫn người chơi thao tác giao dịch trên tài khoản với kết quả luôn có lãi, đầu tư mã nào cũng thắng.

Sau đó, các thành viên trong nhóm tiếp tục thuyết phục người chơi mở tài khoản cá nhân và nạp tiền vào ứng dụng NEEX để đầu tư. Khi nhà đầu tư thực hiện rút tiền lần đầu hoặc lần thứ hai với số tiền nhỏ (khoảng 5 triệu đồng), họ có thể rút được ngay về tài khoản cá nhân.

Tuy nhiên, khi muốn rút số tiền lớn hơn, đối tượng bắt đầu yêu cầu người chơi phải đóng nhiều loại phí như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân..., nhưng cuối cùng vẫn không thể rút được tiền. Sau đó, tài khoản của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp và bị xóa khỏi nhóm do các đối tượng quản lý.