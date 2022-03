Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

Chiều 22/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ).

Cũng trong sáng 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Tây Hồ.