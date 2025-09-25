Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của Lê Minh Thái. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng.

Các đơn vị nhà thầu này có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt. Từ việc gây sức ép, 2 ông Cường và Thái chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.