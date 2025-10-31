Bất chấp giá cao, nhu cầu đối với vàng vẫn đạt mức kỷ lục

Giá vàng thế giới đã thu hẹp đà tăng sau khi FED hạ lãi suất. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu đối với vàng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 1.313 tấn trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư muốn tìm kênh trú ẩn an toàn do thế giới tiếp tục bất ổn. Đây là mức nhu cầu cao nhất tính theo khối lượng trong 25 năm qua, kể từ khi WGC bắt đầu biên soạn các hồ sơ.

Nhà phân tích Louise Street của WGC cho biết các cuộc xung đột ở các khu vực khác nhau và căng thẳng thương mại gia tăng đã làm gia tăng bầu không khí bất ổn và thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng. Ngoài ra, nhu cầu đột biến đối với vàng còn do hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương dù giá vàng đã liên tục xô đổ các kỷ lục trong năm nay.