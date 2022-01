Bất chấp ‘bay hơi’ hàng chục tỉ USD, Elon Musk vẫn là người giàu nhất hành tinh

Với việc Fed đẩy nhanh tốc độ thu hẹp các biện pháp kích thích trong mùa dịch, chương trình mua trái phiếu của ngân hàng trung ương này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3/2022 và tạo tiền đề cho các đợt tăng lãi suất sau đó. Tuy nhiên, theo một biên bản cuộc họp ghi nhận Fed có thể tiến hành nâng lãi suất nhanh hơn nữa nếu cần thiết trong bối cảnh giá tiếp tục tăng.

Bên cạnh việc nêu ra những lo ngại về lạm phát, các quan chức cũng chia sẻ rằng ngay cả khi thị trường lao động Mỹ thiếu hơn 3 triệu việc làm so với thời kỳ đỉnh cao trước đại dịch Covid-19, nền kinh tế đang tiến gần hơn tới trạng thái “toàn dụng lao động”, do số người nghỉ hưu và nghỉ việc gia tăng trong cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch gây nên. Những lo ngại nêu trên, ít nhất cho tới giữa tháng 12/2021, dường như còn lớn hơn những rủi ro tiềm tàng từ biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thanh Bình (lược dịch)