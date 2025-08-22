Bất cập thuế TNCN: Mẹ nhận tiền tuất hơn 1 triệu/tháng, con không thể giảm trừ gia cảnh

Quy định tồn tại gần 20 năm chưa thay đổi

Chị Vũ Thu (Hà Nội) chia sẻ, mẹ chị đang hưởng tiền tuất hàng tháng theo quy định là 50% lương cơ sở từ sau thời gian bố chị qua đời.

Nếu như năm 2023, lương cơ sở ở mức 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hỗ trợ tiền tuất là dưới 1 triệu đồng, chị Thu vẫn được kê khai mẹ là người phụ thuộc. Thế nhưng, từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, khoản tuất trên 1,1 triệu đồng khiến mẹ chị không còn đủ điều kiện.

Theo chị Thu, mẹ chị ngày càng già yếu, các chi phí chăm sóc sức khỏe càng gia tăng thì số tiền hơn 1,1 triệu đồng chẳng thấm vào đâu, trong khi chị lại không được giảm trừ gia cảnh, phải nộp thuế nhiều hơn.

“Nếu quy định về mức thu nhập để xác định người phụ thuộc không được thay đổi thì dù có nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên cũng chưa công bằng”, chị Thu nói.