Bất cập khi đại học 40.000 hay 4.000 sinh viên cũng chỉ có 3 phó hiệu trưởng

Trường quy mô lớn nhưng bị giới hạn số lượng phó hiệu trưởng

Tại hội thảo về hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam mới đây, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách - Đại học Quốc gia TPHCM cho biết cơ chế phân cấp, phân quyền về cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục còn nhiều bất cập.

Theo ông Tình, mặc dù các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật đều khẳng định quyền tự chủ đại học là quyền pháp định, đi đôi với trách nhiệm giải trình, nhưng trên thực tế, các đơn vị vẫn bị ràng buộc bởi nhiều quy định chung, gây khó khăn trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực.

Chẳng hạn, theo quy định, một trường đại học dù có quy mô đào tạo 40.000 hay 4.000 sinh viên đều chỉ được có tối đa 3 phó hiệu trưởng; đồng thời chỉ được thành lập phòng, ban khi có ít nhất 2 mảng công tác và tối thiểu 7 nhân sự.