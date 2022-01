Bắt cán bộ hải quan, cựu công an đưa hối lộ 'xếp lốt' thông quan ở Lạng Sơn

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh, trú xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn); Ngô Xuân Trường, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Phạm Văn Hoàn, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, để điều tra cùng về hành vi “đưa hối lộ”.