Bắt ‘cá tặc’ trộm Huyết long trị giá 60 triệu đồng rồi phi tang xuống sông

MINH MINH| 04/09/2025 18:58

Dương Văn Bình đã trộm cá Huyết long trị giá 60 triệu đồng tại một cửa hàng ở phường Tuy Hòa , khi thấy cá chết, Bình phi tang xuống sông.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giam 3 tháng đối với Dương Văn Bình (SN 1993, trú tại khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bình khi nghe đọc quyết định khởi tố, bắt giam.
Theo điều tra, trước đó Bình đến tiệm cá cảnh Cường Cận (đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa) mua thức ăn cho cá thì phát hiện cửa sắt cơ sở chỉ khép hờ. Lợi dụng sơ hở, Bình lẻn vào khu vực trưng bày, dùng vợt bắt trộm một con cá Huyết long trị giá 60 triệu đồng, mang về nhà cha ruột cất giấu.

Tuy nhiên, con cá quý bị sốc, thiếu ô xy dẫn đến chết. Lo sợ bị phát hiện, Bình đem xác cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Cá Huyết long trị giá 60 triệu đồng.
Từ tin báo của bị hại cùng dữ liệu camera an ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc, xác định và bắt giữ Bình.

Được biết, Dương Văn Bình từng có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/bat-ca-tac-trom-huyet-long-tri-gia-60-trieu-dong-roi-phi-tang-xuong-song-ar963608.html
