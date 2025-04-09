Bắt ‘cá tặc’ trộm Huyết long trị giá 60 triệu đồng rồi phi tang xuống sông

Tuy nhiên, con cá quý bị sốc, thiếu ô xy dẫn đến chết. Lo sợ bị phát hiện, Bình đem xác cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Từ tin báo của bị hại cùng dữ liệu camera an ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc, xác định và bắt giữ Bình.

Được biết, Dương Văn Bình từng có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.