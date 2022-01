Bắt ca sĩ chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP.HCM

Sau đó, Tâm đề nghị nhân viên nhận hàng giúp, đưa tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhiều nhân viên do thấy Tâm ăn mặc sang trọng ăn nói khéo léo nên tin tưởng. Sau khi biết bị lừa những nạn nhân đã tới công an trình báo.



Vào cuộc điều tra truy xét, công an xác định Tâm là nghi can gây án nên bắt giữ. Tại công an, Tâm thừa nhận hành vi như trên. Được biết, Tâm là ca sĩ lấy tên là Diệp Thanh Phong. Đồng thời, nghi can cũng từng người mẫu…Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị