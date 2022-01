'Bắt bài' những motif quen thuộc trong loạt MV Tết

Không thể thiếu trong bức tranh ngày Tết chính là những MV khắc ghi khung cảnh đầm ấm của mỗi gia đình. Đây là dạng MV được ưa chuộng và dễ lấy lòng khán giả nhất, người xem hẳn sẽ nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy chính mình cùng gia đình trong mỗi thước phim.

Mở đầu cho mùa nhạc xuân, ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen Vâu khuấy động nhạc Việt sau thời gian im ắng.

Chia sẻ về ca khúc, Đen Vâu cho biết đây không phải là ca khúc xuất sắc nhất của anh nhưng chạm được vào cảm xúc của người nghe nên anh may mắn được khán giả yêu mến. Ca khúc vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm đủ xác nhận độ viral (phổ biến) của ca khúc này.

Đen Vâu với "Mang Tiền Về Cho Mẹ"

Thu Hà

Theo VietNamNet