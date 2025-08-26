Bất an khi vợ cũ của chồng trở về

Gần 9 giờ tối, chồng tôi nhận được điện thoại của vợ cũ và lập tức ra khỏi nhà. Đây là lần thứ 3 trong tháng từ ngày chị ấy đón con về ở cùng.

Đêm hôm đó, anh không về nhà, chỉ nhắn tin: “Cu Bi đang ốm, anh phải ở lại chăm con”. Tôi trằn trọc không ngủ được, em bé trong bụng quẫy đạp liên tục, càng làm tôi khó chịu.

Tôi và chồng kết hôn hơn 1 năm khi cả 2 đều dang dở chuyện hôn nhân. Chồng cũ của tôi bị tai nạn qua đời sau ngày cưới 3 tuần, còn anh ly hôn vì vợ bỏ đi theo nhân tình khi con trai mới 2 tuổi. Chúng tôi đến với nhau khi trải qua nhiều tổn thương nên rất trân quý hạnh phúc hiện tại.

Mỗi lần chồng sang nhà vợ cũ để chăm con, tôi lại bị mất ngủ (ảnh minh họa)

Tôi thật lòng yêu thương con trai của chồng và chuẩn bị đón con gái chung sắp chào đời. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ yên ổn thì đột ngột vợ cũ của chồng trở về. Lúc đầu, chị ấy chỉ đến thăm con rồi dần dần thuyết phục anh cho đón con về ở cùng chị.

Hiện tại chị đang sống ở nhà ngoại vì ngôi nhà chung của họ đã bán đi để chia tài sản sau khi ly hôn. Nghe đâu, chị bị nhân tình phản bội, làm ăn thua lỗ nên về quê với mẹ. Chồng tôi thấy hoàn cảnh như thế nên đồng ý giao con và chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng.

Tuy nhiên nhiều chuyện phát sinh từ đó, con sống với mẹ mà đụng việc gì cũng gọi ba. Cu Bi tiêu hoá không tốt nên hay bị đau bụng, chuyện đó cũng bình thường, nhưng cứ con đau là chị gọi chồng tôi tới.

Anh thương con nên lần nào cũng đi ngay dù đêm khuya hay trời giông gió. Tôi nhắc nhở thì anh thở dài: “Anh không thể bỏ mặc con được, mẹ nó vụng về lắm”.

Hàng tháng, tôi trực tiếp chuyển tiền cấp dưỡng nuôi con cho chị đầy đủ, nhưng thỉnh thoảng, con trai gọi điện cho ba để xin thêm mua thứ này thứ kia.

Gần đây, cháu xin 10 triệu đồng mua bàn học để chuẩn bị lên lớp 1. Khi nghe chồng kể, tôi thấy không hợp lý nên đề xuất sẽ mua đem sang chứ không gửi tiền cho mẹ cháu. Vì chuyện này mà chị ấy tức tối, đăng Facebook ý trách tôi nhỏ nhen tính toán. Điều này cũng làm tôi suy nghĩ nhiều dù chồng nói không cần để ý làm gì.

Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không biết làm cách nào để hạn chế việc chồng đến nhà vợ cũ. Tôi biết anh là người đàn ông có trách nhiệm và rất thương con nhưng nỗi bất an của tôi càng lớn khi ngày sinh nở sắp đến gần, cơ thể luôn mệt mỏi. Tôi quyết định sẽ thẳng thắn với chồng về chuyện này chứ không thể bóng gió xa xôi được nữa.

Chồng nói tôi quan trọng hoá vấn đề còn tôi thực sự thấy bất an (ảnh minh họa)

Khi chồng trở về nhà vào buổi sáng sớm, nhìn tôi bơ phờ vì mất ngủ với đôi mắt thâm quầng, anh nói xin lỗi. Tôi không né tránh mà nói luôn: “Em không chấp nhận việc anh qua đêm ở nhà vợ cũ vì bất cứ điều gì. Từ giờ khi chị ấy báo cu Bi ốm thì vợ chồng mình sẽ cùng đi, nếu không anh có thể nhờ ông nội đến chứ anh không được đi một mình”.

Dù chồng khẳng định giữa anh và chị không còn tình cảm gì, do tôi nghĩ sâu xa nên mới quan trọng hoá vấn đề lên, tôi vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình. Tôi muốn anh cần biết giới hạn. Nói ra những điều đó, lòng tôi nhẹ nhõm hơn, nỗi bất an cũng dịu lại. Tuy nhiên tôi biết mình chẳng thể sống vô tư như ngày trước - lúc vợ cũ của chồng chưa trở về.