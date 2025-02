Bắt 9 người liên quan vụ cướp tài sản tại chùa Kim Tiên, An Giang

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt giam 9 người liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản xảy ra tại chùa Kim Tiên, phường An Phú.