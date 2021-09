Bắt 5 kế toán tiếp tay các công ty chiếm đoạt 601 tỷ đồng của ngân hàng

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) - nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An, Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc, Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) - nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng và Tống Duy Khương (1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Các bị can bị bắt giam.

Trước đó, ngày 11-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) về hành vi .