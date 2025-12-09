Bắt 4 kẻ dàn cảnh mua bán tiền điện tử để cướp 3 tỷ đồng

12/09/2025 20:06

Ngày 12/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm 4 đối tượng tổ chức cướp giật 3 tỷ đồng thông qua dàn cảnh mua bán tiền điện tử (USDT) của một người dân đến từ Đà Nẵng.

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Ngô Xuân Thảo (33 tuổi); Nguyễn Xuân Tùng (38 tuổi); Bùi Đình Danh (17 tuổi), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Mạnh Hoàn (35 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1992, trú tại TP. Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỷ đồng thông qua việc mua bán tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD) vào sáng cùng ngày, khi anh Đ. đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

bat 4 ke dan canh mua ban tien dien tu de cuop 3 ty dong hinh anh 1
Nhóm các đối tượng dàn dựng mua bán tiền điện tử để cướp giật 3 tỷ đồng của vị khách đến từ Đà Nẵng. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh và chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng gây án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã chia nhau bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố nhằm che giấu dấu vết.

Chiều 6/9/2025, chỉ sau chưa đầy 48h gây án, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng tại các địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 1,81 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 5 điện thoại di động; đồng thời, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 1,19 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội "Cướp giật tài sản".

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

