Bắt 3 đối tượng truy nã nguy hiểm

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) đã dẫn giải an toàn đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1971, trú tại tại Lê Linh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) từ xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về trụ sở. Đức là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt đối tượng Đỗ Thị Nhã

Kế hoạch bắt giữ đã được Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chuẩn bị kỹ lưỡng.