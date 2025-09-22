Bắt 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vụ 'kê khống' 255 người tán sỏi

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán 273.924.150 đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống vào 255 hồ sơ bệnh án là đã sử dụng máy Laser để thực hiện kỹ thuật.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân đã tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng và tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng.

Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, làm tổn hại đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.