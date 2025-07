Bắt 2 'ông trùm' điều hành gần 400 website 'phim đen', phát tán 22.000 clip đồi trụy

Ngày 16-7, thông tin Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thìn (SN 1988, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) và Đinh Mạnh Dũng (SN 1989, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bị can Vũ Văn Thìn (dấu X) đã điều hành 287 website, đăng tải hơn 21.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Ảnh: Công an cung cấp