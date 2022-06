Bắt 2 người đột nhập vào nhà dân khiêng trộm két sắt chứa tiền, vàng

Cơ quan Công an bắt giữ Thế ngay sau khi gây án, riêng Đặng Văn Tuấn đã bỏ trốn. Ngày 1/6, Công an huyện Yên Thế đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Biên Hòa bắt giữ Tuấn đang lẩn trốn tại đây.

Quá trình làm việc, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản cùng Trịnh Văn Thế vào ngày 11/5 tại gia đình ông Nguyễn Văn M..