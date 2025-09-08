Bắt 2 kẻ giả danh công an xông vào tụ điểm đánh bạc cướp tiền

Chỉ sau 3 ngày khẩn trương truy tìm, các trinh sát phát hiện hai người này đang lẩn trốn trên địa bàn và triệu tập làm việc. Tuấn và Tuyến ban đầu chối tội, nhưng sau đó buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp trước những bằng chứng rõ ràng.

Theo lời khai, chiều 4/8, Tuyến rủ Tuấn giả danh công an để đi dẹp các tụ điểm đánh bạc hòng chiếm đoạt tài sản. Khoảng 16h30 cùng ngày, khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bạc tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng số 8 xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các "con bạc".

Sau khi tẩu thoát, cả hai kiểm đếm được 170.000 đồng. Tang vật bị công an thu giữ gồm 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 1 còng số 8.