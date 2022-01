Bắt 2 kẻ cướp máy tính bảng 2 cháu nhỏ trong phòng trọ Đồng Nai

Trước đó, vào chiều tối 5/1, chị Võ Thị Tiền (mẹ 2 cháu bé bị cướp tài sản, ngụ tại khu phố 3A) đã tới Công an phường Long Bình Tân trình báo sự việc.

Theo trình báo của chị Tiền, hơn 14 giờ chiều 3/1, 2 con của chị là cháu Thái Thiện (7 tuổi) và Thảo Vy (5 tuổi) ở phòng trọ một mình để tự học trực tuyến. Thời điểm này, vợ chồng chị Tiền đang đi làm công nhân.