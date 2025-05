Bắt 14 kẻ 'chăn dắt', khống chế 28 nữ nhân viên quán karaoke tại Thái Bình

Sáng 27/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 14 nghi phạm để điều tra về các hành vi “Mua bán người” quy định tại Khoản 2 Điều 150 Bộ luật hình sự; “Giữ người trái pháp luật” quy định tại Khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự.

Các quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.