Bắt 11 đối tượng liên quan vụ giết người ở TP.HCM

Giữ vai trò cầm đầu băng nhóm này là Đỗ Tuấn Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Thanh cùng 10 đối tượng khác đang bị tạm giữ để điều tra về các hành vi “giết người”, “cướp tài sản”, “không tố giác tội phạm” và “mua bán trái phép chất ma tuý”.



Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 24/3, người dân đã phát hiện một thi thể người đàn ông tại khu vực bờ kè sông Rạch Dứa, tổ 1A, ấp 4B, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), bên cạnh có một xe gắn máy cũ nát, đăng ký xe ở tỉnh Bình Phước.



Khi điều tra hiện trường, công an địa phương nghi vấn nạn nhân bị sát hại nên trình báo Ban giám đốc Công an TP.HCM và các phòng nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra.



Công an ghi nhận, nạn nhân là nam giới, 40 – 45 tuổi, chưa rõ lại lịch. Nạn nhân có vết thương trên đùi phải, nguyên nhân tử vong là sốc mất máu do bị đâm vào đùi, đứt động, tĩnh mạch.