Barron Trump hẹn hò

Ngày 29/9, Page Six dẫn nguồn tin riêng tiết lộ Barron Trump gần đây có buổi hẹn hò tại Trump Tower ở thành phố New York.

Theo nguồn tin, mặc dù việc đưa người thích đến tòa nhà được đặt theo họ mình có vẻ phô trương và khoe mẽ, lý do cho lựa chọn này của con trai út Tổng thống Mỹ liên quan đến vấn đề an ninh. Nam sinh năm hai đại học được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức cả tầng lầu bị đóng cửa để buổi gặp gỡ diễn ra an toàn và riêng tư.

Barron Trump được cho là có buổi hẹn hò tại Trump Tower. Ảnh: Getty Images.

Theo mô tả, Trump Tower cao 202,5 m với 58 tầng và diện tích sàn vào khoảng 260.000 m2. Đây là tòa nhà hỗn hợp, gồm khu trung tâm thương mại và bán lẻ, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp (từ tầng 30 trở lên) và tầng trên cùng là căn penhouse của gia đình Trump.