Barcelona bùng nổ

Chỉ khoảng 6.000 khán giả có mặt tại sân Johan Cruyff để chứng kiến Barcelona của HLV Hansi Flick đè bẹp đội khách Valencia trong bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn nhất từ đầu mùa.



Pedri đảm nhận vai trò thủ quân trong trận đấu

Dù không có sự phục vụ của các trụ cột như Lamine Yamal, Gavi hay Frenkie de Jong nhưng chủ nhà Barcelona vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.