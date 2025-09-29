Barcelona chiếm ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid

Việc Real Madrid đại bại 2-5 trong trận derby thành Madrid với Atletico đã tạo cơ hội rất lớn để Barca. Vì thế, thầy trò HLV Hansi Flick hướng đến một chiến thắng trong cuộc tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà để chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch. Bên cạnh đó, trận đấu này Barca cũng đã chào đón sự trở lại của Lamine Yamal, ngôi sao đã bỏ lỡ bốn trận gần nhất vì chấn thương háng.

Ngay từ những phút đầu trận, đội chủ nhà đã liên tục kiểm soát bóng với tỉ lệ lên đến 89% và gần như không cho Real Sociedad bất kì cơ hội tấn công nào. Thậm chí, họ có thể mở tỉ số từ sớm nếu cú sút của Marcus Rashford không bị thủ thành Alex Remiro xuất sắc cản phá.