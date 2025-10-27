Barca thua Real Madrid 1-2: El Clasico thảm họa của Lamine Yamal

Lamine Yamal có một buổi chiều không hề dễ chịu ở Santiago Bernabeu. Những phát biểu của ngôi sao trẻ Barcelona trong Kings League, nơi Real Madrid bị nhắc đến (“họ ăn cắp, họ than vãn”, anh nói), khiến anh bị huýt sáo mỗi khi chạm bóng. Hàng thủ của Real Madrid cũng chơi cực kỳ rắn để ngăn anh thể hiện phong độ vốn khiến cả châu Âu ngưỡng mộ. Trận rồi, hình ảnh ấy vẫn còn rất xa.
Thay vì dốc bóng và đột phá như thường lệ, Lamine Yamal nhiều lần chọn giải pháp chuyền ngang hoặc giữ bóng an toàn. Những đóng góp tốt nhất của anh trong tấn công đến chủ yếu từ các đường chọc khe, chứ không phải những pha một đấu một sở trường.
Vinicius không ngần ngại nhắc lại điều đó ngay trong sân, nhiều lần trong trận. “Tất cả chỉ là những đường chuyền về, không gì khác ngoài những đường chuyền về”, Vini đề cập. Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc, xô xát lập tức nổ ra. Ở tình huống đầu tiên, cảnh sát thậm chí phải can thiệp để tách hai khu kỹ thuật. Hỗn loạn tiếp diễn trên sân, với Vinicius liên tục ra dấu cáo buộc Lamine “nói quá nhiều”, còn cầu thủ trẻ của Barca thì mời Thibaut Courtois “ra ngoài nói tiếp”. “Giờ thì nói đi”, Vini mỉa mai, như trút giận lên chàng trai 18 tuổi vì bị Xabi Alonso thay ở phút 72, khi anh đang đá rất hay.
“Ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, tôi thấy nhiều cầu thủ Real Madrid chạy về phía Lamine. Hơi quá rồi, nhưng nếu họ muốn làm vậy, chắc bạn phải hỏi họ vì sao”, Frenkie de Jong phát biểu sau trận đấu vòng 10 La Liga, cố gắng giảm nhẹ căng thẳng cho đồng đội.
“Lamine có nói Real Madrid ăn gian à? Không hề. Cậu ấy ở trong Kings League, nơi mọi người hay nói đùa, tôi không nghe thấy Lamine nói vậy. Tôi hiểu Madrid bực vì điều đó, nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức ấy”, tiền vệ người Hà Lan nói thêm. De Jong đồng thời gửi lời nhắc khéo đến Dani Carvajal, người đã tỏ thái độ với Lamine khi cầu thủ này chuẩn bị rời sân.
“Chuyện như thế có thể nói riêng. Làm điệu bộ giữa sân chỉ khiến mọi thứ rối thêm, tạo đề tài cho dư luận. Nếu là đồng đội của Lamine (ở tuyển Tây Ban Nha), bạn hiểu cậu ấy và nghĩ rằng cậu ấy không nên phát biểu như thế, thì có thể gọi điện cho cậu ấy nói riêng”, De Jong nhấn mạnh. “Tôi nghĩ mọi người đã làm quá lên những gì cậu ấy nói”.
Vì lý do này hay lý do khác, cầu thủ đến từ Rocafonda lần này không phải là chính mình. Marcus Sorg, người chỉ đạo thay Hansi Flick nhận án phạt, cũng thừa nhận điều đó trong phòng họp báo. “Trận này không hề dễ với Lamine. Chúng tôi đã nói trong giờ nghỉ rằng cần cậu ấy mạnh dạn hơn trong các pha một đối một, nhưng cả hiệp 1 lẫn hiệp 1, Yamal không có nhiều cơ hội. Hàng thủ đối phương phòng ngự rất tốt. Cậu ấy đã cố gắng, nhưng phải thừa nhận họ làm quá tốt. Có thể chấn thương gần đây vẫn ảnh hưởng đến phong độ của Lamine”.
Sorg thừa nhận: “Tôi nghĩ Lamine vẫn chưa đạt 100%. Vừa trở lại sau một chấn thương nặng, cần thêm thời gian và nhiều trận đấu hơn để lấy lại đỉnh cao, điều đó bình thường. Chúng tôi phải kiên nhẫn, giúp cậu ấy tìm lại cảm giác tốt nhất. Cậu ấy còn rất trẻ, cần tiến bộ, và chúng tôi sẽ giúp để điều đó xảy ra”.
Ronald Araujo, trong khi đó, tránh bình luận sâu về những gì xoay quanh đàn em mang áo số 10. “Tôi không muốn nói nhiều về Lamine. Cậu ấy là một chuyên nghiệp thực thụ, một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới, và chúng tôi tự hào vì có cậu ấy”. Trung vệ người Uruguay được tung vào sân những phút cuối, lên đá như một trong phong – điều từng diễn ra trong trận Girona mà anh ấn định kết quả 2-1.
“Lamine đã trưởng thành, biết rõ mình phải làm gì”, Araujo, đội trưởng Barcelona, không muốn làm to chuyện. Dù thế nào, đó là trận El Clasico tệ nhất của Yamal.