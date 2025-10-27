Barca thua Real Madrid 1-2: El Clasico thảm họa của Lamine Yamal

Lamine Yamal có một buổi chiều không hề dễ chịu ở Santiago Bernabeu. Những phát biểu của ngôi sao trẻ Barcelona trong Kings League, nơi Real Madrid bị nhắc đến (“họ ăn cắp, họ than vãn”, anh nói), khiến anh bị huýt sáo mỗi khi chạm bóng. Hàng thủ của Real Madrid cũng chơi cực kỳ rắn để ngăn anh thể hiện phong độ vốn khiến cả châu Âu ngưỡng mộ. Trận rồi, hình ảnh ấy vẫn còn rất xa.

Thay vì dốc bóng và đột phá như thường lệ, Lamine Yamal nhiều lần chọn giải pháp chuyền ngang hoặc giữ bóng an toàn. Những đóng góp tốt nhất của anh trong tấn công đến chủ yếu từ các đường chọc khe, chứ không phải những pha một đấu một sở trường.

Vinicius không ngần ngại nhắc lại điều đó ngay trong sân, nhiều lần trong trận. “Tất cả chỉ là những đường chuyền về, không gì khác ngoài những đường chuyền về”, Vini đề cập. Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc, xô xát lập tức nổ ra. Ở tình huống đầu tiên, cảnh sát thậm chí phải can thiệp để tách hai khu kỹ thuật. Hỗn loạn tiếp diễn trên sân, với Vinicius liên tục ra dấu cáo buộc Lamine “nói quá nhiều”, còn cầu thủ trẻ của Barca thì mời Thibaut Courtois “ra ngoài nói tiếp”. “Giờ thì nói đi”, Vini mỉa mai, như trút giận lên chàng trai 18 tuổi vì bị Xabi Alonso thay ở phút 72, khi anh đang đá rất hay.