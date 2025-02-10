Barca thua PSG: Lý do Lamine Yamal hụt Quả bóng Vàng

Lý do nào khiến một tài năng rực sáng phút đầu lại mờ nhạt trong suốt phần còn lại? Có thể tìm thấy câu trả lời trong chính cuộc sống ngoài sân cỏ của Yamal. Từ dây chuyền vàng, kính râm cho đến những chuyến nghỉ dưỡng Monaco, chuyện tình với ca sĩ nổi tiếng Nicki Nicole, Lamine hiện lên như một “ngôi sao rock” hơn là cầu thủ tuổi teen. Khi chấn thương háng khiến anh nghỉ gần một tháng, thay vì phân tích về khối lượng thi đấu hay sự chuẩn bị thể lực, Hansi Flick và Barcelona lại tìm cách đổ lỗi cho Luis de la Fuente – HLV trưởng Tây Ban Nha. Câu chuyện quanh Yamal dường như luôn xoay về hình ảnh và tiếng ồn, hơn là chuyên môn.

Ở Montjuic, điều đó trở nên rõ ràng. Khi Pedri bị Vitinha át vía, khi De Jong không thể làm chủ khu trung tuyến, Dani Olmo thì vụng về, Barca cần một ngòi nổ thực sự. Lamine từng được kỳ vọng lấp khoảng trống ấy, nhưng anh không đủ kiên nhẫn, không đủ lì lợm để kéo dài khoảnh khắc thiên tài thành 90 phút trọn vẹn. Anh quá tham vọng chiến thắng Barca, cho rằng mình xứng đáng Quả bóng Vàng hơn Dembele (ít nhất, cha anh tin rằng như vậy; ông chỉ trích BTC). Trong khi đó, người trực tiếp theo kèm anh – Nuno Mendes – được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Đáng nói, đây không phải lần đầu Mendes chiến thắng Yamal: ở chung kết Nations League, hậu vệ Bồ Đào Nha cũng khiến mũi công Tây Ban Nha phải im tiếng, trước khi thắng trên chấm luân lưu.