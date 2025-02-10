Barca thua PSG: Lý do Lamine Yamal hụt Quả bóng Vàng

Một phút trong đời cầu thủ trẻ có thể là tất cả. Với Lamine Yamal, trận gặp PSG tại Montjuic lẽ ra là cơ hội để khẳng định anh xứng đáng được đặt cạnh Quả bóng Vàng vào năm sau. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Barca thất bại 1-2, còn Yamal biến mất sau nửa giờ đầu. Một cơ hội để chứng minh bản lĩnh ngôi sao đã trôi qua – đúng vào thời điểm mà đối thủ thiếu vắng nhiều trụ cột, kể cả Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.
Barca nhập cuộc với đội hình thiếu Lewandowski, thiếu Araujo – những người có thể hình tốt; kỳ vọng đặt cả lên đôi chân tuổi 18 của Lamine. Không mất quá nhiều thời gian để thần đồng thắp sáng khán đài Montjuic: pha đi bóng đầu tiên, một cú xoay compa loại bỏ ba cầu thủ PSG, là thông điệp về một đêm của thiên tài. Từ đó, hàng thủ PSG chao đảo liên tục trước những pha phối hợp Lamine – Ferran Torres, khiến khung thành Chevalier vài lần rung chuyển. Nhưng mọi tia chớp đều ngắn ngủi. Sau 30 phút, Lamine dần lạc lối trong cái bóng của Nuno Mendes, và từ đó trận đấu trôi xa khỏi tầm ảnh hưởng của anh.
Cái cách Yamal biến mất càng phơi bày sự khác biệt của PSG. Đội bóng của Luis Enrique hành quân tới Barcelona mà không có Dembele, Doue hay Kvaratskhelia – những linh hồn giành Champions League mùa trước – phải đặt niềm tin vào Barcola, Mayulu (19 tuổi) và Mbaye (17 tuổi) – những cái tên còn non nớt. Thế nhưng PSG vẫn giữ được bộ khung ý tưởng, vẫn pressing tốt, vẫn luân chuyển bóng mạch lạc để Vitinha, Fabian và Zaire-Emery (thay Joao Neves) khống chế tuyến giữa. Khi Barca mỏi mệt, Goncalo Ramos tung nhát kiếm kết liễu. Người ta chờ đợi Yamal trở thành cứu tinh, nhưng không còn thấy dấu vết nào của anh.
Lý do nào khiến một tài năng rực sáng phút đầu lại mờ nhạt trong suốt phần còn lại? Có thể tìm thấy câu trả lời trong chính cuộc sống ngoài sân cỏ của Yamal. Từ dây chuyền vàng, kính râm cho đến những chuyến nghỉ dưỡng Monaco, chuyện tình với ca sĩ nổi tiếng Nicki Nicole, Lamine hiện lên như một “ngôi sao rock” hơn là cầu thủ tuổi teen. Khi chấn thương háng khiến anh nghỉ gần một tháng, thay vì phân tích về khối lượng thi đấu hay sự chuẩn bị thể lực, Hansi Flick và Barcelona lại tìm cách đổ lỗi cho Luis de la Fuente – HLV trưởng Tây Ban Nha. Câu chuyện quanh Yamal dường như luôn xoay về hình ảnh và tiếng ồn, hơn là chuyên môn.
Ở Montjuic, điều đó trở nên rõ ràng. Khi Pedri bị Vitinha át vía, khi De Jong không thể làm chủ khu trung tuyến, Dani Olmo thì vụng về, Barca cần một ngòi nổ thực sự. Lamine từng được kỳ vọng lấp khoảng trống ấy, nhưng anh không đủ kiên nhẫn, không đủ lì lợm để kéo dài khoảnh khắc thiên tài thành 90 phút trọn vẹn. Anh quá tham vọng chiến thắng Barca, cho rằng mình xứng đáng Quả bóng Vàng hơn Dembele (ít nhất, cha anh tin rằng như vậy; ông chỉ trích BTC). Trong khi đó, người trực tiếp theo kèm anh – Nuno Mendes – được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Đáng nói, đây không phải lần đầu Mendes chiến thắng Yamal: ở chung kết Nations League, hậu vệ Bồ Đào Nha cũng khiến mũi công Tây Ban Nha phải im tiếng, trước khi thắng trên chấm luân lưu.
Trận thua PSG không chỉ là thất bại về mặt tỷ số. Nó phơi bày hạn chế của Barcelona trước các đối thủ mạnh, đồng thời chỉ ra rằng Lamine Yamal chưa sẵn sàng cho chiếc áo ngôi sao số 1. Quả bóng Vàng không chỉ đến từ vài phút thiên tài, mà từ sự ổn định, khả năng chịu đựng áp lực và ảnh hưởng trong những trận cầu lớn. Tất cả những phẩm chất đó, Yamal mới chỉ có phác thảo, chứ chưa hoàn thiện.
Còn PSG, dù thiếu Dembele, vẫn chứng minh sức mạnh tập thể. Với Barcelona, đây là một bài học cay đắng: một cầu thủ 18 tuổi, dẫu tài năng đến đâu, cũng không thể một mình gánh lấy số phận ở Champions League.
Montjuic đã chứng kiến Lamine Yamal lóe sáng và vụt tắt. Có lẽ, hành trình đến Quả bóng Vàng 2026, nếu có, sẽ phải bắt đầu lại từ những đêm thất vọng như thế này.