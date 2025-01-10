Barca đấu PSG: Hansi Flick cảnh báo Lamine Yamal

Kể từ khi trở lại từ Paris, Yamal đã kích hoạt “chế độ văn hóa nỗ lực” mà Flick cực kỳ đề cao, bất chấp việc anh vốn được “ưu tiên ngầm” để giữ sức. “Hầu như trong mọi buổi tập, Lamine đều là một trong những người cuối cùng rời sân” , một nguồn tin ở Joan Gamper cho biết. Bằng chứng đầu tiên là trận gặp Sociedad: chỉ cần 30 giây, Yamal đã kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn. Anh đã có 4 pha kiến tạo và 2 bàn thắng trong 302 phút thi đấu cho Barcelona mùa này, chưa kể 3 đường chuyền thành bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha ở 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2026.

Hôm thứ Hai tuần trước, sau đêm gala Quả bóng Vàng, Lamine Yamal đã định ở lại Paris ăn mừng, bất kể kết quả ra sao. Tuy nhiên, khi chứng kiến Ousmane Dembele là người chiến thắng danh hiệu cá nhân cao quý nhất, Hansi Flick lập tức hủy bữa tiệc của số 10. Yamal không hề phàn nàn. Trái lại, dù chưa được bác sĩ cho phép thi đấu, anh đã khoanh đỏ lịch trận đấu với PSG, màn ra mắt ở Champions League sau khi bỏ lỡ trận gặp Newcastle. “Sau khi thua Dembele, cậu ấy khao khát được ra sân gặp PSG. Đó chính là nguồn năng lượng của Yamal” , một người thân cận với Lamine chia sẻ.

Với việc Yamal chắc suất đá chính trước PSG, Flick cũng thử nghiệm Rashford ở cánh còn lại. Tiền đạo người Anh cũng có 4 kiến tạo và 2 bàn, nhưng sau 457 phút thi đấu. “Ai cũng thấy rồi. Trận gặp Newcastle, Rashy đã lấy lại nhiều sự tự tin. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi cậu ấy đến từ một giải đấu khác. Nhưng giờ thì cậu ấy đang thích nghi tốt”, Flick nhận xét về cựu cầu thủ Man United.

Băn khoăn của Flick chỉ còn nằm ở vị trí trung phong. Lewandowski và Ferran Torres đang cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính trong trận đấu quan trọng nhất của Barca mùa này. “Chúng tôi cần cả hai cho 90 phút. Còn ai đá chính thì hãy chờ xem”, cựu HLV Bayern Munich úp mở.

“Chúng tôi là Barcelona và luôn muốn được xem là ứng viên hàng đầu ở Champions League, nhưng chúng tôi hiểu rằng con đường còn rất dài và phía trước là đối thủ rất mạnh. Tôi không nghĩ về trận gặp PSG trước đó, bởi chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này. Quá khứ khác, hiện tại khác. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn”, Flick kết luận.

Quả thật ông không hề sai. Khi PSG từng vùi dập Barca ở Montjuic (tháng 4/2024), Xavi Hernandez vẫn còn ngồi trên ghế chỉ đạo, còn Lamine Yamal thì còn non đến mức bị thay ra sau thẻ đỏ của Araujo ở phút 29 (nhường chỗ cho Inigo Martinez). Giờ đây, Flick nắm quyền, còn Lamine đã là thủ lĩnh mới của Barca. Nhưng thỉnh thoảng, ông thầy người Đức vẫn phải kéo cậu học trò 18 tuổi trở lại mặt đất: “Cậu ấy mới 18 tuổi thôi, và cần phải tập trung vào việc nỗ lực nhiều hơn nữa”.