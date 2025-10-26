Barca đại chiến Real Madrid: Hansi Flick và nỗi lo hàng thủ

﻿Vấn đề ở khâu pressing cao ảnh hưởng trực tiếp đến hàng thủ, vốn đã thiếu thủ lĩnh kể từ khi Inigo Martinez chuyển sang Saudi Arabia. “Khi không thể pressing tốt, bạn phải lùi sâu đội hình. Trong chiến tranh, kẻ thông minh thắng, không phải kẻ dũng cảm” , một nguồn tin từ bộ phận thể thao đặt câu hỏi về chiến thuật của Flick. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bài tập thứ hai mà Flick cho các cầu thủ luyện trước trận Siêu kinh điển là cách triển khai bóng từ tuyến dưới. “Chúng ta phải làm mọi thứ thật chuẩn, gây áp lực khi có và không có bóng, và dâng cao đội hình khi cần thiết” , Sorg nói. Ông cảnh báo: “Nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình; điều đó sẽ không giúp ích gì” .

﻿Việc Raphinha vắng mặt không chỉ ảnh hưởng đến hàng công mà còn làm giảm hiệu quả pressing của Barca khi phòng ngự. Trong buổi tập cuối cùng trước khi đến sân Bernabeu, Hansi Flick tiếp tục nhấn mạnh vào các bài tập pressing. Thậm chí, ông đã thay đổi chiến thuật so với các trận trước: thay vì để các hậu vệ biên dâng lên pressing, Flick thử một hệ thống mới. Theo các nguồn tin từ ban huấn luyện, Fermin Lopez sẽ theo kèm hậu vệ phải của Real Madrid, Ferran Torres và Rashford ép các trung vệ, còn Lamine Yamal sẽ gây sức ép lên Carreras. “Lamine luôn tràn đầy động lực. Chúng tôi đã thắng cả ba trận trước Benfica” , Sorg nói về “người bạn nhảy” của số 10, Alvaro Carreras – hiện khoác áo Real Madrid, từng thi đấu ở Benfica mùa trước.

﻿Không có Joan Garcia, Barca gặp khó khăn trong việc triển khai bóng mượt mà từ sân nhà. Giải pháp: cặp trung vệ Eric Garcia và Pau Cubarsi, hai chuyên gia phát động tấn công. “Trong các cuộc thảo luận với Hansi, chúng tôi đã nói rằng lựa chọn tốt nhất là giữ ổn định một cặp trung vệ thay vì thay đổi liên tục”, bộ phận thể thao cho biết. Tuy nhiên, Sorg lại có quan điểm khác: “Sẽ thật tuyệt nếu có thể chơi với cùng một đội hình, nhưng chúng tôi có quá nhiều cầu thủ, chấn thương và trận đấu. Đôi khi phải thay đổi. Không thể chơi với cùng một đội hình trong 60 trận”.

﻿Tuy vậy, Barca đang tỏ ra kém chắc chắn hơn ở hàng thủ. Mùa trước, họ giữ sạch lưới 21/60 trận (35%); mùa này, mới chỉ 3/12 trận (25%). Dù vậy, số bàn thua trung bình cũng tương đương: 1,2 mùa trước so với 1,7 mùa này.

﻿Biểu tượng của tình trạng này là Kounde, cầu thủ không thể thay thế mùa trước, nay cũng đang vật lộn với vấn đề thể lực. “Jules đã tập luyện tốt và chúng tôi sẽ xem sau buổi tập hôm nay cậu ấy ra sao. Nếu ổn, cậu ấy sẽ đá chính. Chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho trận đấu”, Sorg nói. Việc mất Kounde sẽ là một tổn thất lớn, nhất là khi đối mặt với Mbappe và Vinicius: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cách di chuyển của các tiền đạo đối phương; các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng. Họ đã chuẩn bị kỹ để đối phó với Vini và Mbappe”.