Bão Wipha vào Biển Đông, có thể giật cấp cực đại

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 18,0N-23,0N; phía Đông kinh tuyến 114,5E. Dự báo do ảnh hưởng của bão, trên biển có gió mạnh cấp 6–7; gần tâm bão cấp 8–9, tăng lên 10–11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4,0–6,0 m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Tại cuộc họp ứng phó với bão diễn ra chiều qua, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi bão vào Biển Đông, các điều kiện khí quyển và đại dương tương đối thuận lợi để cơn bão này mạnh thêm. Bão có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 14 vào thời điểm sáng 21-7.

Dự báo, từ 21-7 đến 24-7 có thể xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có thể kéo vào đến tận khu vực Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.

Cũng trong chiều qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản giao các đơn vị trực thuộc Bộ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã của 4 tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ để triển khai ứng phó với bão và mưa lũ sau bão thực tế tại địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.