Bảo vệ vùng biển Thừa Thiên Huế - Bài 2: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Để giúp ngư dân ra khơi an tâm làm ăn, cùng với mô hình “tổ tàu thuyền an toàn trên biển”, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế còn sử dụng bộ đàm, thường xuyên kết nối thông tin liên lạc với ngư dân đánh bắt xa bờ để tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa bờ và biển. Mỗi năm, biên phòng Thừa Thiên Huế đã kịp thời hỗ trợ, thông báo bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân đang khai thác trên biển, kịp thời trú tránh vào nơi an toàn, kêu gọi, vận động hàng chục tàu thuyền, ngư dân ứng cứu lẫn nhau khi gặp thiên tai, hoạn nạn trên biển. Qua hệ thống bộ đàm cũng tiếp nhận nhiều tin có giá trị từ biển về hoạt động vi phạm của các tàu thuyền nước ngoài vào vùng biển nước ta để kịp thời có biện pháp ngăn chặn.

“Nhìn chung, công tác tuyên truyền về biển, đảo được Sở triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm. Thông qua đó, nhận thức pháp luật về biển, đảo của các tổ chức, cá nhân của cộng đồng dân cư từng bước được nâng lên; giúp họ nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật để vận dụng vào cuộc sống, giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật”, ông Lê Bá Phúc – Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên Huế nói.

Triển lãm tranh, ảnh về chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đại tá Lê Văn Nguyên - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tiến hành chống phá ta trên các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa. Bên cạnh đó, tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp, khó lường. Để đấu tranh làm thất bại chiến lược chống phá của các thế lực thù địch, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững đòi hỏi nỗ lực của tất cả các cấp, các ban ngành.

“Để làm tốt việc gắn bó đoàn kết giữa quân và dân ở tuyến biên giới là điều không dễ. Là lực lượng chuyên trách trong quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn ổn định ở khu vực biên giới đất liền và trên vùng biển của tỉnh, để công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc trong thời gian tới được tốt hơn, các lực lượng cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức các phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn quản lý”, Đại tá Nguyên chia sẻ.

Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh về biển, đảo cho học sinh

Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo và phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn luôn được đơn vị quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức huấn luyện, diễn tập cụ thể.

Khác với trước đây, năm nay Hải đội 2 triển khai kế hoạch công tác phối hợp hiệp đồng cùng các đồn biên phòng tuyến biển, các địa phương, các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đảm bảo nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Ban chỉ huy các đồn biên phòng tuyến biển giao trách nhiệm cho đội vận động quần chúng tiếp cận với ngư dân, triển khai quy chế phối hợp giúp liên kết, hỗ trợ nhau trong đánh bắt và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của quốc gia...

Tuần tra, bảo vệ vùng biển Thừa Thiên Huế

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được 18 đợt/21 lượt/168 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện bắt giữ 8 vụ/9 phương tiện tàu giả cào sai tuyến, sai vùng, xử phạt 410 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước; xử phạt khai thác kích điện 8 vụ/8 đối tượng/54 triệu đồng, tịch thu 8 bộ kích điện đồng thời xua đuổi 5 vụ/7 tàu cá khai thác thủy sản sai tuyến. Điều động 108 lượt xuồng, ca nô/410 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát vùng đầm phá, biển, đảo...