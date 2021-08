Bảo vệ thiết bị điện gió, nhiều công an Quảng Trị bị đánh: Xác định kẻ cầm đầu

Bản Ván Ri (xã Húc) nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ công an bị hành hung, nhập viện trong lúc bảo vệ xe chở cánh quạt điện gió vào công trường.

Chiều 27/8, trả lời PV VTC News, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 8 người có liên quan đến vụ án "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại thôn Ván Ri (xã Húc, huyện Hướng Hoá) khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ xe chở cánh quạt điện gió vào công trường.

Theo đó, xe chở thiết bị điện gió có va quẹt nhẹ vào cây xanh nhà chị ruột của Y Sa nên người này gây rối, kích động với mục đích đòi công ty điện gió đền bù giá cao, tấn công công an…

Liên quan đến vụ án nói trên, chiều 26/8, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, xác định thêm những người quá khích khác hoặc có hành vi kích động.

"Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định.

Hiện vụ án đang do Công an huyện Hướng Hoá chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, mở rộng.