Bảo vệ những vùng da mỏng manh cho phái đẹp

Nước ép khoai tây là lựa chọn tốt nhất để làm sáng da vì nó có tính chất tẩy trắng nhẹ tự nhiên giúp giảm sản xuất melanin, làm sáng màu da. Nó cũng chứa nhiều Vitamin C giúp điều chỉnh quá trình sản xuất collagen và duy trì độ đàn hồi của da.

Bạn có thể đặt một lát mỏng hoặc thoa nước ép khoai tây lên nách và giữ nó trong 10-15 phút. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng nó 2 lần một ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

