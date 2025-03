Bảo vệ nghiêm ngặt bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara

Kế hoạch yêu cầu lập phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn cho bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Thường xuyên thực hiện bảo quản theo quy định và kịp thời báo cáo Bộ VHTT&DL về các vấn đề ảnh hưởng, tác động xấu đến bảo vật quốc gia.

Tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 13), gắn với Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra tại di tích tháp Pô Sah Inư.

Xây dựng phương án bảo vệ, giám sát, đảm bảo an toàn các hiện vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Trang bị hệ thống báo động chống trộm và hệ thống camera an ninh, hệ thống phòng chống cháy, nổ nhằm đảm bảo an toàn hiện vật trong nhà trưng bày và kho bảo quản của Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.