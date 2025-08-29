Bảo vệ kể lý do cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ

Ngày 28/8, P.V VietNamNet có mặt tại tòa nhà số 86 Nguyễn Ngọc Nại (phường Phương Liệt, Hà Nội) – nơi xảy ra vụ xô xát gây xôn xao dư luận giữa một cô gái và nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ông Phạm Trung D., bảo vệ tòa nhà, kể lại: Hôm đó, một cô gái cùng bạn đến tập gym, trong khi nam thanh niên xăm trổ cũng gửi xe dưới hầm. Do có va chạm xe máy, nên hai bên xảy ra cãi vã. Ban đầu, tưởng chỉ dừng ở mức tranh luận, nhưng căng thẳng nhanh chóng leo thang.

Theo lời ông D., nam thanh niên tiến lại gần, buông lời đe dọa “móc mắt ra bây giờ” rồi bất ngờ tấn công vào vùng đầu cô gái. Bị đánh, cô lập tức tháo mũ bảo hiểm, sẵn sàng đáp trả. Trong lúc mất bình tĩnh, cả hai xảy ra xô xát ngay tại phòng bảo vệ.

“Tình huống có thể đã khác nếu cô gái dùng mũ bảo hiểm để đánh trả. May mắn, cô chỉ bỏ mũ ra rồi phản đòn bằng tay, khiến nam thanh niên yếu thế, bị dồn vào góc phòng bảo vệ”, bảo vệ D. cho biết.