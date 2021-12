Bảo vệ động vật hoang dã là bảo vệ sự sống của con người

Your browser does not support the audio element.

Trong cách nói "rừng vàng biển bạc", Bác Hồ từng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ rừng, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên quý giá cho thế hệ sau. Người nói: "Ta thường nói "rừng vàng biển bạc". Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý" (Bài nói tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31/8/1963).

Tuy nhiên, thực tế từ nạn chặt phá rừng đã khiến nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt; nạn săn bắn trái phép, vô tội vạ đã khiến nhiều loài động vật "biến mất". Thậm chí trong những năm gần đây, đã sản sinh ra khái niệm "the empty forest - rừng trống" khi nói về những khu rừng ở Việt Nam.

Rừng trống