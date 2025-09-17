Báo Trung Quốc bất ngờ “minh oan” cho cầu thủ Việt Nam sau án cấm gây xôn xao dư luận

Ít ngày trước, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã ra thông báo cấm thi đấu với cầu thủ Đặng Thị Hồng. Quyết định này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế, đặc biệt là ở Thái Lan và Trung Quốc.

Trang New.QQ của Trung Quốc vừa đăng một bài viết nói về quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu. Theo hãng truyền thông của Trung Quốc, Đặng Thị Hồng không phải là người có lỗi trong vụ việc, và sẽ là bất công nếu VĐV này phải chịu làn sóng chỉ trích từ phía dư luận.

“Như chúng ta đã biết, Đặng Thị Hồng thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã bị cấm thi đấu quốc tế vô thời hạn và cấm thi đấu trong nước vĩnh viễn sau nghi ngờ về giới tính.