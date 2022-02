Bảo Toàn nói về bàn thắng 'vàng mười', đưa U23 Việt Nam vô địch

Thực sự Bảo Toàn thi đấu vô cùng nổi bật. Sự có mặt của cầu thủ sinh năm 2000 đã giúp U23 Việt Nam có được phương án tấn công đầy đột biến ở cánh trái.

Your browser does not support the video tag.

Video Bảo Toàn ghi bàn thắng "vàng mười" cho U23 Việt Nam.