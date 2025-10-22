Bão tiến gần Đà Nẵng, từ trưa nay mưa lớn đỉnh điểm

Dự báo đến 4 giờ sáng 23/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Huế đến Quảng Ngãi, áp sát bờ.

Trong sáng 23/10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền Đà Nẵng – Quảng Ngãi và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều 23/10, tâm vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào với cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, đỉnh điểm mưa lớn từ trưa ngày 22/10 đến hết đêm 23/10.