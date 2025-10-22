Bão tiến gần Đà Nẵng, từ trưa nay mưa lớn đỉnh điểm

Dự báo đến 4 giờ sáng 23/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Huế đến Quảng Ngãi, áp sát bờ.
Trong sáng 23/10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền Đà Nẵng – Quảng Ngãi và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều 23/10, tâm vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào với cường độ dưới cấp 6.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.
Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, đỉnh điểm mưa lớn từ trưa ngày 22/10 đến hết đêm 23/10.
Dự báo lượng mưa từ trưa 22/10 đến hết đêm 23/10 ở Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng từ 250-450mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) và Quảng Ngãi mưa từ 100-250mm, có nơi trên 350mm.
Ngày và đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Dự báo mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.
Ngoài ra, trong chiều và tối 22/10, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do mưa lớn kéo dài, từ đêm 22-28/10/2025, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn.
Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên mức BĐ3 và trên BĐ3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Sê San (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ2.
Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.
Trên biển, hôm nay vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi hôm nay đến sáng mai (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m, kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.