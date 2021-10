Bảo Thy: Hôn nhân lý tưởng, hạnh phúc nhờ ông xã lớn hơn 10 tuổi

Thời gian mới về ở chung, chúng tôi có đôi chút tranh cãi vì bất đồng ý kiến. Ai cũng có cái tôi quá lớn và một mực bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng may mắn cả hai đều có sự chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Tôi và ông xã thống nhất nếu nảy sinh vấn đề gì cả hai sẽ thảo luận một cách nhẹ nhàng để tránh xung đột, to tiếng không cần thiết. Khi có chuyện không vui, tôi sẽ chọn im lặng, còn ông xã cũng chủ động bắt chuyện làm hòa. Cả hai cùng ngồi xuống tâm sự, đặt mình vào đối phương để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Những chuyện gì đã qua, tôi không bao giờ nhắc lại.

Là phụ nữ ngoài 30, tôi dần thấu hiểu bản thân. Tôi cũng biết cách cư xử hơn, nỗ lực hoàn thiện từng ngày. Khi có sự tự chủ về công việc, cuộc sống hẳn nhiên giá trị của bạn cũng được nâng lên trong mắt những người xung quanh, trong đó có bạn đời mình.

Ông xã luôn chu đáo dành tặng Bảo Thy hoa và quà trong những dịp đặc biệt.

- Từng bày tỏ mong ước sớm có con, kế hoạch đó đến nay vợ chồng chị chuẩn bị ra sao?

Con cái là trái ngọt của hôn nhân. Tôi và ông xã đều rất yêu trẻ con nên chắc chắn kế hoạch này luôn được đặt ở vị trí quan trọng nhất. Tuy nhiên những chuyện về cuộc sống riêng tư của gia đình khi nào phù hợp tôi sẽ chủ động chia sẻ với khán giả thân yêu.

- Xa nghề một thời gian khá lâu, chị sẽ trở lại chứ?

Âm nhạc vẫn là đam mê lớn nhất đời tôi. Tuy nhiên, tôi giờ hoạt động không phải vì tiền hay tiếng, càng không đặt nặng sự ganh đua hay thành tích. Tôi khắt khe hơn với từng sản phẩm âm nhạc, chọn lọc kỹ mỗi show diễn được mời. Khi thấy bản thân thật sự sẵn sàng, tôi sẽ trở lại.

Từ năm ngoái, tôi ấp ủ kế hoạch quay MV ở những thắng cảnh đẹp tại Việt Nam. Mọi công tác ê-kíp chuẩn bị đã xong nhưng dịch bệnh đầu ập đến. Tôi lại chuyển sang kế hoạch thu âm một album trọn vẹn, sau đó sẽ quay MV sau thì dịch một lần nữa bùng lên và nặng hơn. Với tình hình này, tôi chẳng biết khi nào có thể tiến hành. Thôi thì cứ xem đây là dịp để nghỉ ngơi, cân bằng mọi thứ. Tôi mong ngày mình trở lại, có thể gửi tặng khán giả món quà âm nhạc chứa đựng tình cảm trọn vẹn của Bảo Thy.

Bảo Thy - Quang Vinh song ca 'Ngôi nhà hoa hồng'

Tuấn Chiêu