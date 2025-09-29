Báo The Independent: Ukraine khó có khả năng giành lại lãnh thổ đã mất

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine “có thể giành lại” lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền, ví Nga như một “con hổ giấy” và kêu gọi Kiev “đã đến lúc hành động”. Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump nhận được lời ca ngợi từ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, các chuyên gia được The Independent phỏng vấn đã bác bỏ nhận định lạc quan này.

Nga tấn công tên lửa và UAV vào Kiev. Ảnh: Reuters

John Lough, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Á - Âu mới nhận định, Ukraine chỉ có thể lật ngược tình thế nếu NATO cung cấp cho nước này một “lá chắn trên không” cùng vũ khí tầm xa.

“Điều đó khó có khả năng xảy ra trừ khi Nga bị tê liệt về kinh tế”, ông John Lough cho hay.

Emil Kastehelmi, chuyên gia quân sự thuộc nhóm phân tích tình báo nguồn mở Black Bird có trụ sở tại Phần Lan đánh giá, viễn cảnh Ukraine lấy lại toàn bộ lãnh thổ là “gần như không tưởng”. Ông nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, Ukraine không thể giành lại tất cả các phần lãnh thổ đã mất. Đây là một nhiệm vụ to lớn, chỉ có thể xảy ra nếu NATO trực tiếp tham chiến”.

Chuyên gia Kastehelmi cũng bày tỏ hoài nghi trước tuyên bố gần đây của ông Zelensky về việc quân đội Ukraine đã chặn đứng một đợt tấn công lớn của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Trái ngược với nhận định “hổ giấy” của ông Trump, Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều tháng qua liên tục báo cáo các bước tiến ổn định, đặc biệt ở khu vực Donetsk. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm 4.700 km2 và 205 khu dân cư.

Đầu tháng 9, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky cũng thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường khi lực lượng nước này áp đảo tại tất cả các khu vực then chốt.