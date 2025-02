Bảo tàng Quốc gia Séc trưng bày hóa thạch 3,2 triệu năm của tổ tiên loài người

Bộ xương của một người vượn cái thuộc loài Australopithecus afrarensis, sống cách đây khoảng 3,2 triệu năm, được nhà cổ nhân chủng học người Mỹ Donald Johanson tìm thấy vào ngày 24/11/1974 ở Ethiopia tại lưu vực Afar của thung lũng sông Awash gần làng Hadar.

Hiện vật này được đặt tên theo tên bài hát "Lucy in the Sky with Diamonds" của nhóm The Beatles, bài hát mà các thành viên trong đoàn thám hiểm đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Sau khi khám phá được công bố, "Lucy" đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu và đã được trưng bày trong một chiếc tủ kính trên khắp nước Mỹ suốt 6 năm.