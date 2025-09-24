Bão số 9 Ragasa đang suy yếu, 7h sáng mai 25/9 trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Đồng thời, ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ trưa nay, vùng biển phía Đông của Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của siêu bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Đáng lưu ý, từ gần sáng ngày mai (25/9), vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần

lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm nay đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Ngoài ra, Tây Bắc Thái Bình Dương đón cơn bão thứ 20 năm 2025, tên quốc tế là Bualoi (do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan). Bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng 3 ngày nữa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự kiến sẽ phát tin đầu tiên về bão Bualoi trong sáng mai 25/9.